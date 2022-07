Dalla Spagna: Roma in pole per Isco, la prossima settimana potrebbe arrivare la fumata bianca

Fonte: tuttomercatoweb.com

C'è un altro top player a scadenza nel futuro della Roma: stando ad AS, la squadra di Mourinho sarebbe vicina ad ottenere il sì definitivo di Isco, svincolato dopo la fine del suo rapporto con il Real Madrid. Da tempo escluso dai pieni delle merengues, il centrocampista spagnolo sarebbe pronto a sposare il progetto giallorosso grazie al buon rapporto che lega la Roma a Jorge Mendes, rappresentante di Mourinho e dello stesso Isco. A cui le pretendenti non mancherebbero di certo, in particolare il Betis Siviglia di Pellegrini ma anche il Siviglia di Lopetegui, entrambe scontratesi con le alte richieste di ingaggio da parte del calciatore. Quelle non sarebbero un problema per il Newcastle, ma in questo momento, secondo le fonti spagnole, sarebbe la Roma ad essere in pole per il suo acquisto: la prossima settimana potrebbe arrivare anche l'attesa fumata bianca.