DC United, Martins contro Ibra: "Felice che tu non sia più qui in MLS"

Nonostante non giochi più lì, Zlatan Ibrahimovic continua a far discutere negli Stati Uniti. Felipe Campanholi Martins, ex giocatore del Padova che ora veste la maglia del DC United, ha pubblicato su Twitter le parole di ieri dello svedese dopo Milan-Juventus e questo messaggio: "Felice che tu non sia più qui in MLS".

Happy you not here in MLS anymore @Ibra_official https://t.co/nTqy3O2TKX — Felipe Martins (@FeliMartins8) July 7, 2020