De Zerbi duro con il Marsiglia, ma Bennacer lo difende: "Ha fatto bene ad arrabbiarsi"

vedi letture

In un’intervista concessa a La Provence, Ismael Bennacer si è sfogato dopo le critiche ricevute dai tifosi dell'Olympique Marsiglia. Il centrocampista algerino, lasciato il Milan in occasione del mercato invernale, si è avventurato in prestito con diritto di riscatto all'OM e da Roberto De Zerbi, attualmente tornati secondi in Ligue 1 e in piena posizione utile per la qualificazione alla prossima Champions League.

Ma riguardo ai brusii percepiti dopo alcune sue prestazioni, Bennacer ha preso parola e raccontato che non vi dà molto peso: "No, do sempre il massimo. Le critiche fanno parte del mestiere. Vi dico la verità: io non vado sui social. Ci sono persone - ha proseguito l'ex Milan - che gestiscono i miei account, ci mettiamo d’accordo sui post, ma non ho tempo per tutto questo. Mi concentro su ciò che devo fare in campo, poi sulla mia famiglia, mia moglie e i miei due figli. Parlo molto con il mister (De Zerbi, ndr) e con Medhi Benatia, ci chiediamo sempre come possiamo migliorarci".