De Zerbi-OM, pace fatta: "Soddisfatto quando la squadra dà il massimo. Stasera visto grandi uomini"

Dopo il successo di misura contro il Tolosa, il tecnico dell'Olympique Marsiglia Roberto De Zerbi ha commentato in conferenza stampa: "Sono soddisfatto quando la squadra dà il massimo. Stasera ho visto grandi giocatori, grandi uomini, come per buona parte della stagione. Hanno giocato una grande partita.

Greenwood è un talento naturale. Sono qui per aiutarlo a diventare un giocatore ancora più completo. Vorrei che rimanesse impresso nella memoria della gente come uno dei migliori giocatori che abbiano mai giocato per il Marsiglia. Ne ha le qualità". Infine anche un commento sul centrocampista ex Juventus Adrien Rabiot: "Rabiot ha sicuramente delle qualità tecniche e fisiche eccezionali ma soprattutto Rabiot ha tanto cuore, mette sempre tutta l'anima in campo".

La 32a giornata

Venerdì 4 aprile

Nizza-Nantes 1-2

Sabato 5 aprile

Paris Saint-Germain-Angers 1-0

Brest-Monaco 2-1

Lione-Lille 2-1

Domenica 6 aprile

Lens-Saint-Etienne 1-0

Montpellier-Le Havre 0-2

Reims-Strasburgo 0-1

Rennes-Auxerre 0-1

Olympiqiue Marsiglia-Tolosa 3-2

La classifica aggiornata di Ligue 1

PSG 74 punti (28 partite giocate)

Marsiglia 52 (28)

Monaco 50 (28)

Strasburgo 49 (28)

Lione 48 (28)

Nizza 47 (28)

Lilla 47 (28)

Brest 43 (28)

Lens 42 (28)

Auxerre 38 (28)

Tolosa 34 (28)

Rennes 32 (28)

Nantes 30 (28)

Angers 27 (28)

Le Havre 27 (28)

Reims 26 (28)

St. Etienne 23 (28)

Montpellier 15 (28)