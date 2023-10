Domenech contro gli allenatori italiani: "Non voglio fare polemica, ma in Francia abbiamo bravi mister"

vedi letture

Domenech dimostra la solita pungente ironia, 17 anni dopo il Mondiale perso contro l'Italia. In occasione della sconfitta di Rino Gattuso all'esordio sulla panchina del Marsiglia, l'attuale capo del sindacato degli allenatori francesi ironizza così: "E' stata una partita sfortunata per Gattuso, sicuramente ci saranno grandi momenti per la squadra. In Francia ci sono molti allenatori bravi, non capisco perchè scegliere tanti stranieri".