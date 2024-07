Effetto Mbappè: alla presentazione con i Blancos il Bernabeu sarà sold out

vedi letture

Il top player neo acquisto del Real Madrid, Kylian Mbappé, sta per ripercorrere il percorso svolto dal suo idolo Cristiano Ronaldo. L'asso classe '98, per la presentazione progettata dal club spagnolo è riuscito a ripetere la stessa impresa di CR7 dell'ormai lontano 6 luglio 2009.

Infatti, il Santiago Bernabeu sarà tutto esaurito per vedere dal vivo lo sbarco del francese, con i tifosi madridisti che hanno acquistato 80.000 biglietti per la presentazione. Un tutto esaurito visto davvero di rado in questo complesso quando si tratta di una presentazione e designato solo per le occasioni speciali. Appuntamento dunque a martedì prossimo, 16 luglio, alle ore 12 allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid.