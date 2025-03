Everton, nel nuovo stadio bandito il rosso Liverpool. Anche il ketchup sarà blu

L’Everton, recentemente passato sotto il controllo del Friedkin Group, si prepara a dire addio a Goodison Park, la sua casa dal 1892, per trasferirsi nel nuovo stadio situato sul molo del Bramley-Moore Dock. L’impianto è attualmente in fase di collaudo e, dalla prossima stagione, sarà pronto ad accogliere i Toffees.

Oltre a un’arena ultramoderna da 52.888 posti, i tifosi dell’Everton troveranno una curiosa novità nel nuovo stadio: il ketchup non sarà rosso. La decisione nasce dall’associazione cromatica con i rivali cittadini del Liverpool, i Reds, motivo per cui la celebre salsa sarà servita in una versione blu, in linea con i colori del club.

A svelare l’inedita scelta è stato un tifoso presente a una partita delle giovanili disputata nel nuovo stadio, un test in vista dell’apertura ufficiale. Questi eventi servono per rodare la struttura prima del debutto nei grandi appuntamenti della prossima stagione, con l’Everton pronto a inaugurare una nuova era nella sua storia. Lo riporta Calcio e finanza.

La squadra femminile al Goodison Park?

Dopo il Leicester con il King Power Stadium, l’Arsenal con l’Emirates Stadium, e l’Aston Villa con il Villa Park, un altro club inglese starebbe pensando di far giocare sia la squadra femminile nello stadio principale di propria proprietà. Si tratta dell’Everton che, come riferisce The Athletic, avrebbe manifestato l’intenzione di utilizzare lo storico Goodison Park come nuova casa della squadra femminile visto che dalla stagione 2025-26 quella maschile si trasferirà, dopo 133 anni, nel nuovo Everton Stadium costato 958 milioni di euro e capace di ospitare 52.888 persone (circa 13 mila in più rispetto all’attuale stadio).