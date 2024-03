Ex numero uno della Federcalcio cinese condannato all'ergastolo per corruzione

Condanna all'ergastolo per l'ex numero uno della Federcalcio cinese (Cfa). Chen Xuyuan è stato condannato per corruzione da un tribunale della provincia di Hubei, riferiscono i media ufficiali di Pechino. E' accusato di aver utilizzato tra il 2010 e il 2023 la sua posizione, anche presso altre organizzazioni, per influenzare l'assegnazione di progetti, operazioni di investimento e l'organizzazione di eventi sportivi e di aver ricevuto tangenti per oltre 81 milioni di yuan (l'equivalente di oltre 10 milioni di euro).

Per il tribunale Chen "ha compromesso gravemente la giusta competizione" e provocato "danni enormi" allo sport. Disposto, riferiscono i media ufficiali, anche il sequestro dei beni. Tutto in un gigante asiatico in cui il leader Xi Jinping è un appassionato di calcio, un mondo spesso colpito in Cina da accuse di corruzione.