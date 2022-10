Feyenoord, Kokcu si rifiuta di indossare la fascia arcobaleno per motivi religiosi: è polemica

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono giorni di polemiche in Olanda dopo che il capitano del Feyenoord, Orkun Kokcu si è rifiutato di indossare la fascia arcobaleno in supporto della comunità LGBTQ+ nella partita affrontata e vita contro l'AZ Alkmaar. La fascia arcobaleno viene indossata per sostenere la comunità LGBTQ+ e sensibilizzare l'opinione pubblica sull'argomento in vista dei Mondiali che cominceranno il prossimo 20 novembre in Qatar, un Paese noto per la forte compressione dei diritti civili. Il giocatore però non sente sua questa battaglia e ha spiegato in un comunicato diffuso dal Feyenoord il motivo di questa decisione: la sua religione. "Ho deciso di non indossare la fascia arcobaleno in questo turno. Rispetto tutti indipendentemente dalla religione, dal background o dalle preferenze. Ognuno è libero di fare ciò che vuole o sente. Comprendo l'importanza di questo gesto, ma a causa delle mie convinzioni religiose, non mi sento la persona giusta per sostenerla".