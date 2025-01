Futuro deciso, Salah annuncia: "È la mia ultima stagione al Liverpool"

Nel corso di questi mesi dalle parti di Anfield non si è fatto altro che parlare di questo, con i tifosi che fino all'ultimo hanno sperato nel "buon senso" del loro idolo. Nonostante questo, comunque, Mohammed Salah non ha cambiato idea rispetto alle indiscrezioni trapelate la scorsa estate. La stella egiziana lascerà il Liverpool al termine di questa stagione, come confermato da lui stesso nel corso dell'intervista rilasciata ai microfoni dei colleghi inglesi di Sky Sports.

Sul suo futuro Salah ha detto: "Questa è la mia ultima stagione al Liverpool. Vorrei vincere la Premier – ha proseguito -. Negli ultimi 7-8 anni ho sempre detto di avere la Champions come obiettivo ma stavolta la priorità è la Premier. Perché? Forse perché non abbiamo festeggiato il titolo del 2020 come avremmo voluto – il riferimento alle limitazioni dettate dalla pandemia, ndr – e poi perché è il mio ultimo anno qui per cui vorrei qualcosa di speciale per la città.

Abbiamo aspettato 30 anni per quel titolo ma c’era il Covid e non abbiamo avuto il tempo di festeggiare nel modo giusto. Sarebbe bello farlo quest’anno”. Salah al Liverpool ha vinto tutto ma non si accontenta. “Quello che mi motiva è vincere un trofeo e farne parte, soprattutto se fosse la Premier League. L’abbiamo vinta solo una volta e vincerla una seconda prima che andiamo via tutti – aggiunge citando anche Alexander-Arnold e Van Dijk, pure loro in scadenza – sarebbe grandioso”.