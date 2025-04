Futuro Morata: dalla Turchia parlano di uno spagnolo felice con la moglie al Galatasaray

Secondo quanto riporta la stampa turca, il futuro di Alvaro Morata sarà al Galatasaray. La testata Takvim fa sapere che l'attaccante spagnolo si sta godendo la sua esperienza a Istanbul e non solo. Perché un ruolo sul suo futuro in Turchia lo sta giocando anche la moglie, Alice Campello.

Le informazioni che riportano dalla Turchia parlano di una coppia felice per la scelta fatta e pertanto non sono prese in considerazione altre destinazioni. Solo un mese fa il giocatore dichiarava: "Mi piacerebbe restare a lungo al Galatasaray, ma devono anche volere che io rimanga. Qui sono molto felice, mi trattano molto bene e con affetto. Al momento ho un contratto fino al prossimo gennaio. Mi sono adattato bene, ma ho anche un contratto con il Milan".

L'attaccante classe 1992 si è trasferito dal Milan in prestito oneroso con diritto di riscatto, fissato a 8 milioni entro gennaio 2026. In caso di prolungamento del prestito, il riscatto è fissato a 9 milioni di euro entro giugno 2026. Dal suo approdo al Galatasaray, Morata ha raccolto 9 presenze segnando 3 reti.