Il Bayern Monaco pensa a De Zerbi: il tecnico italiano "onorato" dell'interessamento

vedi letture

Roberto De Zerbi è uno degli allenatori più apprezzati nel panorama del grande calcio europeo. Dopo aver fatto ottime cose al Sassuolo, in seguito alla parentesi ucraina con lo Shakhtar Donetsk il tecnico bresciano ha saputo far posare le attenzioni dei top club sul suo conto portando il Brighton a giocare una competizione europea (l'Europa League, in cui è stato appena eliminato dalla Roma) per la prima volta nella sua storia.

E se in origine si era parlato di lui come candidato suggerito direttamente da Guardiola per sostituirlo al Manchester City, da qualche settimana si parla anche della possibilità di vederlo rimpiazzare Xavi sulla panchina del Barcellona, dato che il tecnico ha già fatto sapere che a fine stagione sarà addio. Nelle scorse ore, però, ha preso consistenza un'altra pista che lo vedrebbe, nel caso, in un altro paese ancora.

Quella che potrebbe portarlo al Bayern Monaco al posto di Tuchel, anche lui già certo di andarsene a fine stagione. C'è il grande candidato Xabi Alonso a fargli ancora ombra, ma secondo le cronache tedesche il ds dei bavaresi Max Eberl sarebbe un suo grande ammiratore. Da parte sua, De Zerbi - si legge sul Mirror - si sarebbe detto "onorato" dell'interessamento ma non ha intenzione di affrettare la decisione sul proprio futuro.