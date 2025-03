Il River Plate punta De Bruyne: sul capitano del City anche MLS e Arabia Saudita

Non solo la Major League Soccer - col San Diego in pole - e la Saudi Pro League. Nel futuro di Kevin De Bruyne potrebbe esserci anche un’altra destinazione come la Primera División argentina. Secondo quanto riferito da TeamTalk il centrocampista belga del Manchester City sarebbe finito nel mirino del River Plate che sogna un un grande colpo per la prossima stagione.

Il classe ‘91 in questa stagione, sia per qualche fastidio al tendine del ginocchio sia per la crescita di giocatori come Foden e l’arrivo a gennaio di Marmoush, ha visto il suo ruolo in squadra più limitato (30 presenze con quattro gol e sette assist). Inoltre De Bruyne è in scadenza di contratto con i Citizens che al momento non hanno ancora sciolto le riserve su un possibile prolungamento di un anno. Nonostante il fascino che riveste il River Plate in Sud America e nel Mondo appare molto difficile che il belga possa accettare la corte del club di Buenos Aires e preferire lo sbarco in Argentina rispetto a campionati forse meno affascinanti, ma che sicuramente possono garantirgli uno stipendio maggiore.