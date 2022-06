Il Santos contatta il papà di Neymar e sogna un suo ritorno. A oggi l'affare è complicato

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Il Santos sonda il terreno per Neymar, alla luce della clamorosa notizia uscita in questi giorni in Spagna, che vedrebbe il Paris Saint-Germain mettere alla porta l'attaccante. Secondo quanto riportato da UOL Eporte il padre dell'attaccante è stato contattato dal club che lo ha lanciato tra i professionisti, smentendo la notizia che lo vedrebbe in uscita da Parigi. I contatti fra le parti sono regolari da tempo, col Santos che sogna un giorno di vedere i suo fuoriclasse fare ritorno. Tuttavia un ritorno di 'O Ney in Brasile in questo momento appare molto complicato.