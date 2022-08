Infortunio alla caviglia per il Tecatito Corona, portato via in ambulanza dal Sánchez Pizjuán

MilanNews.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il giocatore messicano del Siviglia Tecatito Corona, riporta il mundo Deportivo, questa mattina è stato portato via in ambulanza dall'allenamento della squadra andalusa al Sánchez Pizjuán. Non si sa ancora con precisione l'entità dell'infortunio, con il tecnico Lopetegui che ha spiegato che il problema riguarda la caviglia.