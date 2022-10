Inghilterra, morto Giampiero Ventrone: era preparatore atletico del Tottenham

Fonte: tuttomercatoweb.com

Lutto nel mondo del calcio: Giampiero Ventrone, storico preparatore atletico della Juventus (dal 1994 al 2004 con Marcello Lippi e Carlo Ancelotti in panchina), è morto per un malore improvviso. Aveva 62 anni. "Il Marine", così era soprannominato per i suoi metodi di allenamento, era al Tottenham voluto da Antonio Conte per la sua nuova avventura in Inghilterra.