L'allenatore del Brentford si scaglia contro il Mondiale per Club: le sue parole

Si avvicina la fine della stagione e con essa, si avvicina per alcuni club scelti per ogni Paese, l'appuntamento con il Mondiale per Club nel nuovo format ideato dalla FIFA. Una manifestazione che però non entusiasma esattamente tutti quanto. L'allenatore del Brentford, Thomas Frank, per esempio non ne vuole sentir parlare.

Ecco le sue parole nella conferenza stampa tenuta ieri dopo la sfida al Chelsea. Parlando del tema del riposo delle squadre, con i rivali che sono dovuti ricorrere ad alcune rotazioni, ha detto: "Una volta in questa stagione avevamo del minor riposo tra le partite quando giocavamo partite di Coppa di Lega e giocavamo contro squadre con rose più numerose. Non pensavo fosse giusto ed è stata l'unica volta che sollevato il tema, ma se ci sono due giorni in mezzo, ce la caviamo senza problemi e con tre giorni, non ci sono mai problemi per quanto mi riguarda.

Poi c'è una discussione più ampia sulla quantità di partite in un anno, ma non riguarda noi, è più legato alle squadre che giocano in Europa. Poi c'è la Coppa del Mondo per club, che è ridicola secondo me. È solo perché è un altro torneo. Chi lo vuole? Nessuno".

In seguito gli è stato chiesto se avrebbe guardato la Coppa del Mondo per Club di quest'estate, Frank ha risposto "No, mi godrò l'estate. Non c'è alcuna possibilità che la guardi".