L'Equipe - Francia, Maignan dovrebbe essere nella lista dei convocati per il Mondiale

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riferisce L'Equipe, nella lista dei convocati della Francia per il Mondiale in Qatar dovrebbe essere presente anche Mike Maignan. Il portiere rossonero sta recuperando dal problema muscolare che lo ha tenuto fuori nelle ultime settimane: per questo lo staff medico della nazionale francese aspetterà fino all'ultimo momento utile per prendere una decisione definitiva in base all'evoluzione del suo infortunio.