L'Everton prova a inserirsi su Antonee Robinson. Passaggio allo Sheffield congelato

Il suo trasferimento al Milan, nella finestra invernale di mercato, era saltato a causa di un problema cardiaco riscontrato durante i test medici effettuati con il club rossonero. Antonee Robinson, per fortuna, ha superato il momento difficile e ora infiamma il mercato in Inghilterra: come riporta Sky Sports UK, il terzino piace a Fulham ed Everton (club in cui è cresciuto), ma lo Sheffield United si è mosso in anticipo e ha un accordo con il Wigan, che però adesso punta a sfruttare l'interesse delle altre società.