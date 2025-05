L'ex arbitro inglese Wilson condannato a 9 anni di carcere, stuprò un uomo nel 2009

Steven Wilson, l'assistente arbitrale che fu promosso in Premier League nel 2005 con il nome di Stephen Dorr, è stato condannato a nove anni di prigione dopo essere stato riconosciuto colpevole di aver stuprato un uomo nel 2009 a Worcester, in Gran Bretagna.

L'ex arbitro 55enne aveva ingannato uno sconosciuto alla stazione dei taxi promettendogli una festa con "un sacco di ragazze" nel suo appartamento.

La vittima di Wilson rimase intrappolata per 3-4 ore e temette per la propria incolumità.

L'uomo fu costretto ad avere rapporti sessuali:. "La vittima di Wilson era terribilmente spaventata durante il periodo in cui fu sequestrata e temeva per la propria incolumità, poiché non conosceva Wilson né sapeva di cosa fosse capace", ha testimoniato un detective al processo.

Steven Wilson era riuscito a sfuggire alla giustizia fino al 2021, quando la vittima lo ha riconosciuto grazie a un articolo che parlava dei suoi altri reati sessuali. L'ex arbitro è stato riconosciuto colpevole di stupro e violenza sessuale presso la Worcester Crown Court e il giudice lo ha definito "subdolo e manipolatore". La carriera di Wilson come arbitro terminò nel 2009, quando fu sorpreso in possesso di immagini indecenti di minorenni e confessò di aver "comunicato" con alcuni di loro. Nel 2011 fu condannato a 15 mesi di carcere per reati sessuali che coinvolgevano adolescenti.