L'Uefa boccia ipotesi Mondiale a 64 squadre derubricandola come una pessima idea

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 03 APR - Un mondiale extra large, fino a coinvolgere addirittura 64 squadre, è "una pessima idea". L'Uefa si schiera contro l'ipotesi di un ulteriore allargamento della coppa del mondo di calcio che in occasione dell'edizione del centenario, nel 2030, qualcuno vorrebbe estendere ancora. "Mi sorprende non poco, è una cattiva idea", ha sottolineato da Belgrado, dove si sta svolgendo il congresso della confederazione europea, il presidente dell'Uefa Aleksander Ceferin in merito alla proposta avanzata il 5 marzo durante l'ultimo Consiglio FIFA. In quell'occasione il n.1 della Federcalcio uruguaiana, Ignacio Alonso, ha suggerito di aumentare a 64 il numero delle squadre presenti al torneo, considerando che il mondiale maschile sta già passando da 32 a 48 nazionali nell'edizione 2026 negli Stati Uniti, Messico e Canada.

La Fifa ha parlato di una proposta "spontanea", che ha "il dovere di analizzare", senza specificare la posizione del suo presidente Gianni Infantino. La Coppa del Mondo 2030 si svolgerà tra Spagna, Portogallo e Marocco. "Penso che non sia una buona idea per la Coppa del Mondo in sé e non è una buona idea nemmeno per le nostre qualificazioni", di cui è responsabile ogni confederazione, ha continuato Ceferin che ritiene "strano" non aver mai sentito parlare di questa idea prima del Consiglio della Fifa, in un contesto di rapporti tesi tra la UEFA e l'organismo mondiale, che sta occupando un posto sempre più importante nel calendario con la nuova Coppa del Mondo per club a 32 squadre in programma la prossima estate. (ANSA).