La sportività di Dorgu, ammette con l'arbitro: "Non è rigore"

"Non è rigore, non è rigore". Grande gesto di sportività da parte di Patrick Dorgu: ieri, durante la sfida tra Manchester United e Real Sociedad, l'esterno del Lecce si ero reso protagonista di un singolare episodio. L'arbitro Benoit Bastien, finito nel mirino per i rigori concessi ai padroni di casa, è rimasto spiazzato quando l'esterno dei Red Devils ha dichiarato di non essere stato toccato.

Prima il quarto rigore assegnato agli inglesi, poi la decisione cambiata quando dalla sala Var gli hanno confermato che aveva ragione il giocatore il danese. Tutto è accaduto a cinque minuti dal termine quando il danese ha provato un affondo, Traoré ha fermato in scivolata l'ex Lecce prendendo nettamente il pallone: per il direttore di gara un rigore netto, poi smentito dalle immagini video e dal gesto dello stesso Dorgu.