Lavori al Camp Nou, l'anno prossimo il Barça giocherà al "Montjuïc": sorge il problema abbonamenti

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

Il Barcellona giocherà le partite casalinghe nella stagione 2023/24 all'Estadi Olímpic de Montjuïc, a causa dei lavori che ci saranno al Camp Nou. Come riportato da Què T'hi Jugues, programma di Cadena SER, lo stadio ha 59.000 posti, di cui 45.000 saranno riservati agli abbonati blaugrana. Il problema è che, come riporta Sport, quasi la metà degli 83.000 abbonati al Camp Nou rimarrà senza posto: le presenze quindi saranno a rotazione (così come i posti per il parcheggio) e il club consentirà a coloro che non sono interessati alle nuove condizioni di richiedere un congedo.