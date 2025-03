Le strade del Real Madrid e di Lucas Vazquez possono separarsi a fine stagione

Secondo quanto riportato da Relevo, il Real Madrid potrebbe separarsi da Lucas Vazquez al termine di questa stagione agonistica, in modo sorprendente vista la continuità di rendimento del giocatore quando chiamato in causa da Ancelotti. Il club nutre seri dubbi riguardo al prolungamento del contratto del trentatreenne spagnolo, attualmente in scadenza nell'estate del 2025.

La potenziale acquisizione a parametro zero di Trent Alexander-Arnold dal Liverpool e il previsto rientro da un grave infortunio al ginocchio di Dani Carvajal in estate potrebbero relegare Vazquez al ruolo di terza scelta nel ruolo di terzino destro, la posizione principale in cui Vazquez è stato impiegato negli ultimi anni, anche se la sua versatilità è stata certamente una delle chiavi della sua lunga permanenza al Bernabeu (268 presenze in nove stagioni, ndr).

Sebbene Vazquez ricopra un ruolo importante all'interno dello spogliatoio del Real Madrid, la possibilità di estendere il suo contratto – una politica imposta da Florentino Perez che prevede rinnovi annuali per i giocatori over 30 – rimane incerta. Fonti interne al club indicano che potrebbe essere difficile per Vazquez ottenere un nuovo accordo, ma una decisione definitiva è attesa per il mese di maggio. La concorrenza nel ruolo e la politica sui rinnovi per i giocatori più anziani sono ostacoli difficili da superare per la permanenza del versatile esterno spagnolo al Santiago Bernabeu.