Lopetegui, ritorno amaro in Premier League: "Non sono contento. Avremo molte cose da migliorare"

vedi letture

Debutto da dimenticare per il West Ham, beffato a dieci minuti dalla fine dall'Aston Villa grazie alla rete di Jhon Duran per il 2-1 finale al London Stadium. Inizio in salita dunque per Julen Lopetegui, tecnico degli Hammers che ad inizio estate aveva sfiorato il Milan. Lo spagnolo ha parlato così nel post-sconfitta ai microfoni di Sky Sports UK: “Nel secondo tempo abbiamo iniziato bene, avevamo l'iniziativa. Forse negli ultimi istanti non abbiamo preso le decisioni giuste. Loro sono riusciti a segnare il secondo gol. Non sono contento ancora una volta perché abbiamo subito un gol su calci piazzati: in questo tipo di partite questi piccoli dettagli saranno fondamentali”.

Proseguendo: “È stato un peccato. Dopo aver subito il secondo gol abbiamo avuto due occasioni molto chiare. Ma è una questione di gol, loro ne hanno segnati due e noi solo uno e abbiamo perso. Dobbiamo conservare gli aspetti positivi e sapere che siamo stati in grado di pressare e mantenere l'iniziativa”. Su come il West Ham possa migliorare invece: “A volte bisogna rivedere la partita per avere un'opinione più chiara, ma purtroppo avremo molte cose da migliorare come tutta la squadra. Contro una grande squadra come l'Aston Villa, soprattutto nel secondo tempo abbiamo avuto una grande opportunità di vincere la partita e abbiamo perso. Dobbiamo imparare e migliorare nella prossima fase”.

Sull'effetto provato nel ritrovarsi sulla panchina del West Ham: "Abbiamo uno stadio molto grande e tifosi fantastici. Tutti loro hanno un grande impegno nei nostri confronti. Per questo è un po' deludente non aver ottenuto un punteggio migliore oggi, perché se lo meritavano (i ragazzi, ndr). La mia sensazione è che abbiamo questa energia e questo impegno. Abbiamo 37 partite davanti a noi e oggi è una brutta giornata, ma dobbiamo svegliarci con la stessa energia per affrontare la prossima sfida".