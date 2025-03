Doppio grave stop nel Bayern Monaco: lesione al ginocchio per Upamecano, rottura del crociato per Davies

vedi letture

Il Bayern Monaco si appresta ad affrontare questo finale di stagione, e i due incontri di Champions League contro l'Inter validi per i quarti di finale, senza due dei suoi giocatori più importanti. Kompany dovrà infatti fare fronte alle assenze di Dayot Upamecano e Alphonso Davies.

Il difensore francese ha riportato una lesione la ginocchio sinistro che lo costringerà a rimanere fermo ai box per almeno sei settimane. Se l'ex Lipsia punta a tornare a disposizione dell'allenatore per questo finale di stagione, per l'esterno canadese non ci sono alcune possibilità. Gli accertamenti ai quali è stato sottoposto hanno infatti evidenziato che Alphonso Davies si è rotto il crociato anteriore del ginocchio destro. Per il 24enne canadese serviranno almeno sei mesi di stop, e chissà che questo non possa costringere il Bayern Monaco ad intervenire in quel reparto nella prossima estate di calciomercato.