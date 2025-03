Saluti nazisti in Francia-Croazia, arrestati in 7. Poi il rilascio: "Gesti da tifosi"

vedi letture

Spiacevole accaduto allo Stade de France nel match vinto dalla Nazionale guidata da Didier Deschamps per 2-0 (e poi 5-4 ai calci di rigore con Maignan decisivo) sulla Croazia.

Come riporta Le Parisien infatti sette tifosi croati sono stati messi in stato di fermo cautelare dopo la partita accusati di aver fatto dei saluti nazisti sugli spalti. Dalle immagini che circolano sui social infatti si vede un gruppo di diverse centinaia di tifosi croati con il braccio alzato mentre vengono scortati dalla polizia prima della partita. Poi, durante l'esecuzione degli inni, ecco altri gesti con sette di loro arrestati a fine gara.

Secondo il quotidiano però il tutto è stato catalogato come "gesti da tifosi" anziché "saluti nazisti", motivo per il quale i sette sospettati sono stati poi rilasciati senza accusa, come ha riferito la procura di Bobigny. "I video non sembrano conclusivi e mostrano più i gesti da tifosi che i saluti nazisti". Il procedimento è stato successivamente archiviato, poiché il reato non è stato sufficientemente caratterizzato da prove.