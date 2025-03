Lopetegui rivela di aver avuto problemi col direttore sportivo al West Ham

Dallo scorso gennaio Julen Lopetegui non è più l'allenatore del West Ham. Accostato a lungo al Milan prima dell'arrivo di Paulo Fonseca in estate, il tecnico iberico è ora svincolato ed ha rilasciato una intervista a Cadena SER per parlare del suo futuro.

Ecco le sue parole: "In questo momento ne approfitto per rilassarmi e riaggiornarmi personalmente. E' sano staccare un po' e poter condividere del tempo con la famiglia. Non è sempre facile perché ci sono momenti molto intensi: una volta che dedichi il tuo tempo professionale al mondo dell'allenamento, è molto impegnativo e assorbe il tuo tempo".

Al West Ham le cose non sono andate come sperava: "Penso che eravamo vicini alle posizioni a cui la squadra dovrebbe aspirare quest'anno. Contro le squadre del nostro campionato avevamo gareggiato bene. Eravamo sul punto di affrontare il ritorno del campionato, con la possibilità di fare mercato, con due partite consecutive in casa e con una situazione in cui avevamo perso solo contro le grandi. L'esonero? Ci ha sorpreso. L'abbiamo accettato con logica delusione".

Poco dopo questa decisione, anche il direttore sportivo del club inglese è stato licenziato e Julen Lopetegui, pur non volendo soffermarsi troppo su di lui, ha chiarito molto bene la sua opinione: "Non ho molta voglia di parlare di lui. Ho avuto un buon rapporto con tutti i direttori sportivi con cui sono stato, e in questo caso non è stato così", ha detto.