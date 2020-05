Luis Campos pronto a riunirsi con Mourinho: il ds portoghese è a un passo dal Tottenham

Dopo aver inaugurato un nuovo ciclo in panchina con José Mourinho allenatore, il Tottenham è pronto a rifarsi il look anche dietro alla scrivania. Come riporta Canal +, il ds portoghese Luis Campos sarebbe infatti vicinissimo al suo approdo in società, andando così a ricongiungersi al suo grande amico e connazionale Mou. Luis Campos, cercato anche dal Monaco e dal Milan, oggi è il direttore sportivo del Lille.