Malmoe, prosegue la rivolta contro Ibra: i tifosi chiedono di spostare la sua statua a Stoccolma

Continua la protesta dei tifosi del Malmoe contro Zlatan Ibrahimovic, accusato di essere un traditore per aver acquistato il 50% dell’Hammarby, club di Stoccolma. Come riporta gazzetta.it, l'ultimo atto contro l'attaccante svedese è arrivato via posta elettronica: in Comune, sono infatti arrivate più di 550 mail in cui i tifosi chiedono spostare la statua di Ibra a Stoccolma, davanti allo stadio dove gioca l’Hammarby. Per legge, quando arrivano più di 100 segnalazioni, scatta l’obbligo di discutere l’argomento in consiglio comunale.