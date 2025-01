Maxi-contratto per Haaland: il Manchester City lo rinnova fino al 2034

Indiscrezione confermata. Come anticipato da The Athletic e corretto parzialmente dal Manchester City nell'annuncio ufficiale, Erling Haaland ha prolungato il contratto con il club inglese fino a giugno 2034. Dieci anni di contratto e una firma pesantissima, in attesa di scoprire le cifre del nuovo accordo con i citizens.

Il comunicato ufficiale

"Erling Haaland ha firmato un nuovo contratto decennale con il Manchester City, che lo manterrà nel Club fino all'estate del 2034. Uno dei migliori attaccanti nel panorama calcistico globale, il ventiquattrenne ha vissuto due stagioni e mezzo straordinarie dal suo arrivo al Club dal Borussia Dortmund nell'estate del 2022. Nella sua prima stagione all'Etihad, l'internazionale norvegese si è dimostrato uno dei principali catalizzatori della marcia del City verso la storica Tripletta di Premier League, FA Cup e Champions League.

Lungo il cammino, lo striker ha realizzato un incredibile bottino di 52 gol in tutte le competizioni - il maggior numero mai segnato da un giocatore della Premier League - e ha messo a segno un record di 36 gol in campionato, conquistando anche il titolo di capocannoniere della Premier League. Una serie di prestigiosi riconoscimenti individuali sono giunti anche a lui, tra cui il premio PFA Player of the Year, il miglior giocatore della Premier League e i premi Young Player of the Year, oltre a essere stato nominato Giocatore dell'Anno dalla Football Writers’ Association. Haaland ha seguito quella stagione da record al City con un'impatto altrettanto significativo la stagione scorsa, contribuendo a ulteriori successi storici mentre il City diventava la prima squadra inglese a vincere quattro titoli consecutivi di massima serie. Nonostante sia stato fuori per la maggior parte di due mesi a causa di un infortunio, Erling ha segnato un incredibile totale di 38 gol in 45 apparizioni - di cui 27 in Premier League - guadagnandosi così il secondo Golden Boot consecutivo. Il norvegese è nuovamente in forma prolifico nel corso della stagione 2024/25, con 16 gol segnati in soli 21 incontri di Premier League fino ad oggi e un totale di 21 gol in tutte le competizioni su 28 partite giocate fino ad ora. Ha già raggiunto la 15ª posizione nella lista dei migliori marcatori di tutti i tempi del Club. Tutti al City sono entusiasti della notizia e augurano a Erling ogni successo per il resto del suo tempo qui", la chiosa dell'annuncio.