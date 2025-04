Momento di grande tenerezza dopo Psg-Aston Villa. Il calciatore e la sorella si abbracciano in zona mista

L'Aston Villa ci ha provato a battagliare al meglio delle proprie possibilità contro il Paris Saint-Germain al Parco dei Principi, trovando persino il gol del momentaneo vantaggio nel primo tempo, ma poi la squadra di Luis Enrique ha sprigionato tutta la propria forza rimontando 3-1 ed indirizzando nel migliore dei modi il discorso qualificazione in semifinale di Champions League.

A dispetto del risultato, il terzino degli inglesi Matty Cash e tutta la sua famiglia hanno vissuto una serata indimenticabile. Il giocatore e la sorella, giornalista che l'ha intervistato al termine della gara, si candida già a momento più commovente dell'anno. Hannah Cash, reporter per CBS Sports, come detto ha avuto il compito di intervistare il fratello, reduce dalla sconfitta per 3-1 contro il PSG. Durante la chiacchierata, tra le risate, Hannah ha concluso l'intervista dicendo: "Dammi un abbraccio, Matthew. Sono orgogliosa di te. Ti voglio bene". Il tenero scambio tra i fratelli ha catturato l'attenzione e l'affetto del pubblico.

Queste invece le sue parole sulle difficoltà avute con i compagni nel contenere le giocate di Doué e compagni: "E' stata una serata difficile. Sapevamo che venire qui sarebbe stata dura. Hanno dominato il Liverpool ed è stata una sfortuna perdere stasera. Penso che abbiamo difeso molto bene l'area di rigore, e penso che alla fine siamo stati sfortunati a subire gol. La prossima partita è contro il Villa Park, credo che sarà una partita diversa".