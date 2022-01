Monaco, infortunio per Badiashile: l'obiettivo del Milan starà fuori sei settimane

Philippe Clement dovrà fare a meno di uno dei suoi migliori giocatori per le prossime sfide. Il Monaco, come riporta RMC Sport, perderà Benoît Badiashile per circa sei settimane. Il difensore, uno degli obiettivi del Milan, si è infortunato contro il Nantes; un problema, quello alla coscia, che costringerà il club del Principato a cercare un rinforzo in difesa e che probabilmente scoraggerà tutte le squadre interessate al 20enne talento francese.