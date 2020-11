Mundo Deportivo - Atletico Madrid in pole position per Calhanoglu

Resta in bilico il futuro di Hakan Calhanoglu, trequartista del Milan in scadenza di contratto il prossimo giugno. Per il momento, un accordo tra le parti per il rinnovo sembra ancora lontano e per questo non è da escludere un addio a gennaio. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, al momento l’Atletico Madrid sarebbe in pole position per il turco dopo essere stato già in passato in almeno due occasioni vicino al calciatore. Non è da escludere, però, che i colchoneros possano aspettare giugno per tesserare il calciatore a costo zero.