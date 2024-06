Ortega rinnova con il City: Guardiola potrebbe non avere più bisogno di Maignan

vedi letture

Nel corso delle scorse settimane si è parlato di un presunto interessamento del Manchester City per il portiere del Milan Mike Maignan, che sarà protagonista in Germania con la Nazionale francese in occasione di EURO2024. Nelle ultime ore, però, è arrivata una notizia che potrebbe far tirare un enorme sospiro di sollievo all'ambiente rossonero, oltre che stravolgere completamente la situazione.

Stando infatti a quanto comunicato dal club in una nota pubblicata sui propri canali ufficiali, il portiere Stefan Ortega Moreno ha rinnovato fino al 2026 con il Manchester City, conferma fortemente voluta da Pep Guardiola dopo che il tedesco è stato decisivo, con parate importanti, nella vittoria finale dei Citizens in Premier League.

Considerate le voci relative al futuro di Ederson, con questo rinnovo Ortega punta adesso alla titolarità nel Manchester City, motivo per il quale Guardiola potrebbe non avere più bisogno di Mike Maignan.