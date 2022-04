Psg, Al-Khelaifi pronto a vedere Neymar: prezzo fissato a 90 milioni

© foto di Federico Titone

Dopo l’ennesimo fallimento in Champions League in casa PSG si prepara una rivoluzione. Tranne Leo Messi sono tutti a rischio, compresi i big. Consapevoli dell’addio a parametro zero di Kylian Mbappe all'interno del club parigino sembrano essere pronti a mettere in discussione anche Neymar.

Stando a quanto riportato da Sky Sports il presidente Al-Khelaifi avrebbe fissato a 90 milioni di euro il costo del cartellino dell’ex Barcellona. Offerte con cifre inferiori non verranno prese in considerazione.