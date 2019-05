PSG, Henrique vola a Doha: si decide il suo futuro. Leonardo alla finestra

Potrebbe decidersi nelle prossime ore il futuro di Antero Henrique, ds del PSG. Il dirigente, in bilico oramai da diverse settimane, stando a quanto riportato da L'Equipe ha annullato tutti gli impegni programmati in Francia per volare a Doha dove risiede il presidente del club transalpino Nasser Al-Khelaifi. Dall'incontro potrebbe scaturire il divorzio fra le parti, con Leonardo, oggi dt del Milan, pronto a tornare a Parigi per una nuova avventura col PSG.