PSG, Hugo Ekitike ceduto all'Eintracht Francoforte

L'Eintracht Francoforte chiude il mercato col botto: annunciato l'acquisto di Hugo Ekitike dal Paris Saint-Germain. L'attaccante si trasferisce in prestito, col club tedesco che si riserva il diritto di riscatto.

PARIGI AMARA - Si chiude la parentesi parigina per il 21enne, mai preso in considerazione da Luis Enrique: solo una presenza da 8 minuti in questa prima parte di stagione. Meglio in termini di impiego il 2022/23 con 32 presenze e 4 reti in tutte le competizioni. Il giocatore era stato riscattato in estate, col PSG che aveva pagato 28 milioni al Brest. Ekitike troverà un Eintracht attualmente al sesto posto in classifica in Bundesliga, a cinque punti dalla zona Champions.