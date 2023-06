Psg, ottimismo per Luis Enrique: è in vantaggio su Mourinho e Thiago Motta

MilanNews.it

Christophe Galtier è sempre più lontano dal Paris Saint-Germain. Ancora manca l'ufficialità, ma l'era dell'ex Nizza è ormai giunta al termine: nelle ultime ore la dirigenza parigina avrebbe accelerato per Luis Enrique, un profilo che piace molto Nasser Al Khelaifi, proprietario del club. Al momento l'ex commissario tecnico della Spagna è in vantaggio su Thiago Motta e José Mourinho: il portoghese della Roma, si legge su As, nonostante abbia un ottimo legame con Luis Campos non è in cima alla lista del presidente qatariota.