Il Real Madrid ha detto a Dani Ceballos, centrocampista cercato nelle scorse settimane anche dal Milan, di scegliere se andare a giocare all'Arsenal o al Tottenham. Lo spagnolo andrà via in prestito secco senza nessuna opzione di acquisto in quanto i Blancos vogliono puntare su di lui nel futuro. Lo riferisce il quotidiano iberico AS.