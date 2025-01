Real Madrid, confermato per altri quattro anni Florentino Pérez

vedi letture

Florentino Pérez rinnova il suo mandato alla guida del Real Madrid per altri quattro anni. Nessun'altra candidatura è stata presentata alle elezioni per la presidenza del club più titolato del mondo e ier il Consiglio Elettorale del Club lo ha proclamato nuovamente numero uno fino al 2029.

Sarà il settimo mandato di Florentino alla guida dei Blancos. La prossima estate festeggerà 25 anni di presidenza, intervallati solo da pausa di tre anni, tra il 2006 - anno in cui si dimise dall'incarico - e il 2009. Nel 2000 sconfisse l'allora presidente Lorenzo Sanz nel 2004 lo stesso Lorenzo Sanz e Arturo Baldasano. Nelle elezioni del 2009, 2013, 2017 e 2021 è stato, come in questo caso, automaticamente proclamato presidente insieme al suo Consiglio di amministrazione poiché non c’era nessun altro candidato.

Durante le sue due tappe alla guida del club, Florentino Pérez ha trasformato e modernizzato l'istituzione, con la costruzione della città sportiva di Valdebebas e la recente ristrutturazione del Santiago Bernabéu. Con Florentino Pérez presidente, il Real ha vinto 37 titoli di calcio e 28 titoli di basket .

Questi nel dettaglio i titoli:

7 Coppe dei Campioni

5 Mondiali per club

2 Coppe Intercontinentali

6 Supercoppe Europee

7 Liga

3 Coppe del Re

7 Supercoppe spagnole