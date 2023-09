RMC Sport - Francia, oggi Maignan e Theo non si sono allenati. Giroud torna in Italia

Stando a quanto riferisce RMC Sport oggi, sabato 9 settembre, Mike Maignan e Theo Hernandez non hanno preso parte all'allenamento della Francia, che si è diviso in due sessioni: la prima era riservata ai giocatori titolari che hanno giocato contro l'Irlanda giovedì scorso, la seconda per le riserve. Una seduta "leggera" per il gruppo, in un clima molto caldo.

Assente anche Olivier Giroud, che contro l'Irlanda è uscito anzitempo per un problema alla caviglia: il centravanti è già tornato in Italia.

Errata corrige: precedentemente i colleghi di RMC Sport avevano specificato che i due rossoneri sarebbero stati assenti nella sessione di domani, salvo poi correggersi dopo qualche minuto. La versione attuale dell'articolo è infine quella corretta.