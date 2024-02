Rooney: "Se Guardiola mi chiamasse, farei il suo assistente. Avete visto Arteta?"

Le esperienze di Wayne Rooney in panchina non sono state all'altezza della sua carriera da calciatore. La leggenda del Manchester United è stato recentemente licenziato dal Birmingham City dopo appena 15 partite, in cui ha conquistato appena due vittorie, ma non ha intenzione di rinunciare al suo sogno di diventare un grande manager e un po' a sorpresa ha dichiarato di essere disposto a lavorare con il Manchester City: "Se Pep Guardiola mi chiedesse di essere il suo assistente, ci andrei" ha dichiarato nel podcast 'Stick to Football'.

Del resto, Rooney non ha problemi nell'affermare che l'ex allenatore di Bayern e Barcellona è "il miglior allenatore del mondo. Guardate come si adatta, il modo in cui gioca il Manchester City adesso non è lo stesso di quattro anni fa. Ho visto una delle nostre partite contro il Liverpool di circa 15 anni fa, e la differenza tra come si giocava allora e come si gioca adesso è enorme. Guardiola continua a fare piccoli cambiamenti e tutti gli altri cercano di fare lo stesso".

Uno di quegli allenatori che, secondo Wayne Rooney, deve molto a Guardiola è Mikel Arteta, l'ex assistente di Pep oggi all'Arsenal: "Vedete cosa sta facendo Arteta adesso, credo fermamente che molto derivi dagli insegnamenti di Pep. Ma è importante avere i propri principi e le proprie idee su ciò che si vuole fare, ed è quello che ho cercato di fare al Derby County, al DC United e al Birmingham City, anche se purtroppo non ha funzionato".