Sky Sports UK - PSG, offerta da 300 milioni dell'Al-Hilal per Mbappè

Clamorosa offerta dell'Al-Hilal per Kylian Mbappé, attaccante che ha un contratto con il PSG fino al 30 giugno 2024: secondo quanto riferisce Sky Sports UK, infatti, il club saudita, che in questa finestra di mercato ha già comprato Koulibaly (23 milioni di euro), Milinkovic-Savic (40 milioni) e Ruben Neves (55 milioni), avrebbe offerto al club parigino 300 milioni di euro per il giocatore francese.