Slot non si nasconde: "Deluso dalla partenza di Alexander-Arnold"

Trent Alexander-Arnold ha annunciato lunedì il suo addio al Liverpool, club in cui è cresciuto e con cui ha debuttato tra i professionisti nel 2016. Il terzino inglese, con ogni probabilità, si trasferirà al Real Madrid, al quale è accostato da mesi. Mentre i Reds, già campioni, si preparano ad affrontare l'Arsenal, Arne Slot ha espresso la sua tristezza ma resta fiducioso per il futuro: " Penso che, come tutti coloro che amano il Liverpool e sono tifosi del Liverpool, sono deluso dalla sua partenza, perché non è solo una brava persona che lascia il club, ma anche un terzino molto, molto bravo.

Dalla mia esperienza posso dire che quando un giocatore davvero bravo se ne va, di solito in un grande club ne arriva un altro ugualmente bravo, ed è probabilmente quello che succederà anche stavolta", ha detto il tecnico olandese in conferenza.

La notizia ha provocato la rabbia di molti tifosi, dato che il 26enne lascerà la squadra da svincolato (il suo contratto scadrà il prossimo giugno). Di fronte a questa situazione, Slot ha cercato di calmare gli animi: "Che la gente abbia un'opinione su di noi, che si tratti di Trent, di me o di qualcun altro che lavora in questo settore, non è una novità per nessuno. Probabilmente per lui la situazione è diversa, e forse i commenti sono un po' più negativi di quelli a cui era abituato. Ma io non sono qui per dire ai tifosi come dovrebbero reagire".