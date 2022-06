Sport - Il Barcellona riconsidera le condizioni contrattuali di Kessie. Sarà annunciato dopo il 1° luglio

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riportato da Sport, il Barcellona starebbe rivedendo le condizioni contrattuali di Franck Kessie e Andreas Christensen, ancora non ufficializzati ma destinati a vestire la maglia blaugrana. Questo per permettere al club catalano di rientrare nei parametri del Fair Play Finanziario, ma al tempo stesso cercando di non stravolgere gli accordi già presi. È ormai certo che entrambi verranno annunciati solamente dopo il 30 giugno poiché c'è il bilancio d'esercizio da chiudere e si è trovato un accordo per vendere una percentuale dei diritti TV a un fondo per sistemare i conti. Xavi si aspetta di avere a disposizione sia Kessie che Christensen già da lunedì.