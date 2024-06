The Athletic - Zirkzee accostato anche all'Arsenal, ma non è un obiettivo dei Gunners

Il Milan è in continuo pressing su Joshua Zirkzee, ma nelle scorse ore hanno iniziato a circolare voci del possibile inserimento di altri club sull'attaccante del Bologna. Tra questi anche l'Arsenal dopo che ha visto sfumare l'arrivo a Londra di Benjamin Sesko, il quale ha deciso di rinnovare con il Lipsia.

Secondo quanto riferisce The Athletic, non è detto che i Gunners andranno subito su un altro numero 9. La squadra londinese aveva seguito Viktor Gyokeres dello Sporting Lisbona, ma la pista si era raffreddata durante la trattativa per Sesko. All'Arsenal è stato accostato poi anche Zirkzee, ma gli inglesi non sembrano essere interessati all'attaccante olandese del Bologna.