United, Neville: "Hojlund, Zirkzee, Garnacho, Dalot e Dorgu non sono abbastanza bravi"

Tredicesimo in Premier League, il Manchester United sta attraversando attualmente una delle sue peggiori stagioni e, più in generale, uno dei periodi più difficili della storia del club. Un motivo di sconforto per le leggende Red Devils, che hanno vissuto un'epoca di successi forgiati dalla guida sapiente di Sir Alex Ferguson dagli anni 2000.

Un esempio è Gary Neville, che ai microfoni di Sky Sports UK ha criticato l'attuale rosa di Ruben Amorim con fare sprezzante: "Hanno bisogno di cinque nuovi giocatori immediatamente, prima ancora di pensare al resto. I tre attaccanti (Hojlund, Zirkzee, Garnacho, ndr) e i due terzini (Dalot e Dorgu, ndr) non sono abbastanza bravi. Hanno bisogno di cinque giocatori. Devono fornire a Ruben Amorim cinque giocatori abbastanza bravi per questo sistema (3-4-2-1, ndr), affinché possano giocare come vuole lui", ha analizzato il commentatore di Sky dopo il deludente pareggio (0-0, ndr) del Manchester United contro il Manchester City.