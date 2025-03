USA, doppia sconfitta contro Panama e Canada. ESPN: "Pulisic ha esaurito la benzina?"

Non è stata certamente una settimana felice per la nazionale di calcio degli Stati Uniti che puntava a vincere la Concacaf Nations League e invece ha perso sia la semifinale contro Panama che la finale 3°/4° posto contro il Canada. Tutta la formazione di Pochettino ha deluso parecchio in queste due partite, compreso Christian Pulisic che non è riuscito a trascinare i suoi compagni di squadra come spesso è accaduto in passato.

Pulisic ha finito la benzina?

"Pulisic ha esaurito la benzina?": se lo chiede ESPN che spiega che l'attaccante del Milan non è stato brillante in questi due match, anzi è apparso piuttosto stanco e non ha avuto l'impatto significativo che tutti i tifosi americani si aspettavano. In rossonero Pulisic sta giocando tantissimo e avrebbe bisogno di ricaricare un po' le pile, ma non c'è tempo perchè in questo finale di stagione il Diavolo ha un disperato bisogno di lui e dei suoi gol.