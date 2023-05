Vinicius vittima di razzismo, la Federcalcio spagnola: "Sradicare questa vergogna"

Fonte: tuttomercatoweb.com

La Federcalcio spagnola ha espresso il proprio sgomento per quanto accaduto ieri al Mestalla, dove Vinicius jr è stato nuovamente vittima di insulti razzisti: "Questi atteggiamenti devono essere sradicati. Per questo chiediamo che siano ​​immediatamente attivati i protocolli per adottare le misure più energiche. La Commissione contro la violenza, il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza nello sport dovrebbe agire in merito, portando alla chiusura delle tribune ogni volta che ciò accade, fino a quella degli stadi. La RFEF esorta i club a collaborare, rispettare le regole e non ricorrere alla giustizia".